В Тернопольской области производство спирта выросло

В Тернопольской области в І квартале текущего года объемы производство спирта увеличились на 9,1% или на 46 тыс. дал, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, - до 1,75 млн. дал.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, нарастили объемы производства Мариливский спиртзавод (+32%), который произвел 30% от общего количества спирта в области, Козливский – в 6,9 раза (произвел 15% от общего количества спирта в области).

А.МАЙКА также добавил, что возобновил роботу Бучацкий мальтозный завод, который в прошлом году не работал.

Увеличение объемов производства спирта А.МАЙКА объяснил расширением заводами рынков сбыта как в Украине, так и за рубежом. «Зимой спиртзаводы также поставляли технический спирт за границу для изготовления незамерзающей смеси для авто- и авиатехники», – отметил А.МАЙКА.

В целом в спиртной отрасли в области в первом квартале работали 9 предприятий.