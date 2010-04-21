Разработан новый комбайн "Скиф"

ООО НПО "Херсонский машиностроительный завод" (ХМЗ) планирует в 2011 г. выпустить опытную партию новых комбайнов "Скиф" собственной разработки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации по результатам визита на ХМЗ главы ОГА Анатолия ГРИЦЕНКО.

Согласно сообщению, в этом году планируется провести испытания новой техники, а также в июне текущего года представить комбайн на специализированной выставке в Киеве.

Также сообщается, что в 2009 году ООО НПО "ХМЗ" выпустило продукцию общей стоимостью 50 млн. грн., в этом году прогнозируется нарастить объемы производства вдвое.

Справка УНИАН. ООО «Научно-производственное предприятие «Херсонский машиностроительный завод» (бывший Херсонский комбайностроительный завод им. Петровского) создано на базе производственных мощностей ООО «ХМЗ» в мае текущего года. Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники.

ХМЗ входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (г. Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».