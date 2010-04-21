Белопольский машзавод увеличил убыток

ОАО "Белопольский машиностроительный завод" (г. Белополье, Сумской обл.) в январе-марте увеличило чистый убыток на 10,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 0,387 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте машзавод увеличил чистый доход в 2,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 0,472 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации в 2,4 раза – до 0,558 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Белопольский машиностроительный завод" (г. Белополье, Сумская обл.) производит хлебопекарское оборудование, а также другое технологическое оборудование для агропромышленного комплекса (пельменные автоматы, насосы и др.).

100% акций ОАО "Белопольский машиностроительный завод" принадлежат государству и находятся в управлении Фонда госимущества Украины.

В 2009 году Белопольский машзавод увеличил чистый убыток на 35,2% по сравнению с 2008 годом – до 1,694 млн. грн.