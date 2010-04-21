В Тернопольской области производство муки снизилось

В Тернопольской области в 1-м квартале объемы производства муки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 4,8 тыс. т (25%).

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в целом за три месяца было произведено 13,8 тыс. т муки.

Из них 2,4 тыс. т выработали предприятия Тернополя, которые нарастили объемы производства на 1%, в то же время Чертковский КХП произвел лишь 2,6 тыс. т, снизив объемы производства на 48%.

Уменьшение объемов производства муки А.МАЙКА объяснил снижением спроса на нее, а также запасами, которые остаются у хлебокомбинатов.

В целом в мукомольной отрасли области работает 8 предприятий, оказывающих влияние на показатели отрасли.

Производство круп в 1-м квартале 2010 года в Тернопольской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 100 т (5%) - до 1,9 тыс. т.

В Бучачском районе, по данным А. МАЙКИ, производство круп увеличилось вдвое – до 400 т. В то же время Тернопольское ОАО «Экор», которое произвело 78% от общего объема круп, снизило объемы производства на 15%. Как объяснил А. МАЙКА, это предприятие производит исключительно гречневую крупу, а поскольку в 2009 году гречиха уродила плохо, предприятию не хватает сырья.

Всего в Тернопольской области крупы в 1-м квартале производили 3 предприятия.