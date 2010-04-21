Госпотребстандарт выявил 61 тыс. нарушений

Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) в І квартале 2010 года выявил 61 тыс. нарушений прав потребителей в сфере торговли, ресторанного хозяйства и предоставления услуг (работ), что на 6% больше аналогичных показателей 2009 года (57,7 тыс.).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госпотребстандарта.

Согласно сообщению, на протяжении отчетного периода были проверены свыше 11 тыс. субъектов ведения хозяйства в отношении соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей. Нарушения были выявлены в 89%.

Из общего количества нарушений отсутствие своевременной и полной информации составляло 43%; реализация товаров, работ и услуг без соответствующих сопроводительных документов – 44%; производство и реализация товаров, работ и услуг, не отвечающих требованиям нормативных документов, – 10%; обман покупателей и заказчиков – 1%; реализация товаров, работ и услуг без выдачи расчетного документа, удостоверяющего факт покупки или предоставления услуг (товарного или кассового чека, квитанции и т. п.), – 0,7%; нарушение сроков выполнения заказов и условий договора – 0,5%; отказ потребителю в реализации его права во время приобретения товаров несоответствующего качества – 0,2%.

По результатам проверок к административной ответственности привлечены свыше 9,3 тыс. человек, на которых были наложены административные взыскания на общую сумму почти 1,4 млн. грн. К предприятиям, в которых выявлены нарушения, применены административно-хозяйственные санкции на общую сумму свыше 5,8 млн. грн.