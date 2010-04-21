Мясоперерабатывающая отрасль Тернопольской обл. увеличила производство

В Тернопольской области в І квартале текущего года предприятия мясоперерабатывающей отрасли увеличили объемы производства на 33,8%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 1,537 тыс. т.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, колбасных изделий за отчетный период произведено 240 т (на 4,8% меньше против прошлогоднего показателя), консерв из говядины – 100 т (вдвое больше).

Прирост в производстве мясопродукции обеспечили 5 предприятий, которые произвели 95% общего объема мясопродукции.

По данным А.МАЙКИ, производство колбас в первом квартале в области осуществляли 5 предприятий, мясопродукции – 10, мясных консерв – 2.