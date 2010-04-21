АМК разрешил компании "Сахарный Холдинг Лимитед" купить «Укррос»

Контрольный пакет акций

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании "Сахарный Холдинг Лимитед" (г. Лимасол, Кипр) на приобретение акций ОАО "Сахарный союз "Укррос" (г. Киев). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМКУ. Согласно сообщению, данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента. Справка УНИАН. Сахарный союз "Укррос" объединяет 7 сахарных заводов и 17 крупных сельскохозяйственных предприятий во всех регионах Украины. «Укррос» торгует ценными бумагами в незначительных объемах. "Сахарный Холдинг Лимитед" (г. Лимасол, Кипр) осуществляет инвестиционную деятельность за пределами Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter