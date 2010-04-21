АМК разрешил компании "Сахарный Холдинг Лимитед" купить «Укррос»
21:23, 21 апреля 2010Агро
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Контрольный пакет акций
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании "Сахарный Холдинг Лимитед" (г. Лимасол, Кипр) на приобретение акций ОАО "Сахарный союз "Укррос" (г. Киев).
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМКУ.
Согласно сообщению, данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.
Справка УНИАН. Сахарный союз "Укррос" объединяет 7 сахарных заводов и 17 крупных сельскохозяйственных предприятий во всех регионах Украины. «Укррос» торгует ценными бумагами в незначительных объемах.
"Сахарный Холдинг Лимитед" (г. Лимасол, Кипр) осуществляет инвестиционную деятельность за пределами Украины.
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