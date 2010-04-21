Минэкономики со 2 мая продолжит принимать заявки
21:24, 21 апреля 2010Агро
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На импорт сахара-сырца
Министерство экономики Украины со 2 мая продолжит принимать заявки на получение лицензии на импорт сахара-сырца из тростника в пределах тарифной квоты общим объемом 5 тыс. тонн происхождением из новых стран-поставщиков.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минэкономики.
Согласно сообщению, заявки будут принимать в связи с возвратом в министерство неиспользованной лицензии субъектом внешнеэкономической деятельности и восстановлением объема сахара-сырца из тростника в пределах тарифной квоты происхождением из новых стран–поставщиков.
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