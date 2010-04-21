Минэкономики со 2 мая продолжит принимать заявки

Министерство экономики Украины со 2 мая продолжит принимать заявки на получение лицензии на импорт сахара-сырца из тростника в пределах тарифной квоты общим объемом 5 тыс. тонн происхождением из новых стран-поставщиков.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минэкономики.

Согласно сообщению, заявки будут принимать в связи с возвратом в министерство неиспользованной лицензии субъектом внешнеэкономической деятельности и восстановлением объема сахара-сырца из тростника в пределах тарифной квоты происхождением из новых стран–поставщиков.