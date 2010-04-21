АМКУ разрешил «Укрлендферминг Плц» купить акции

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании «Укрлендферминг Плц» (г. Никосия, Кипр) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Аграрная фирма «Тысменица» (г. Тысменица, Ивано-Франковская обл.) через компанию «Янсен Трейдинг Лимитед» (г. Никосия, Кипр).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Комитета.

Согласно сообщению, приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Кроме этого, "Укрлендферминг Плц» позволили приобрести долю в уставном капитале совместного предприятия «Айдар-Ан-Мясо» (с. Каменка, Луганская обл.) через компанию «Янсен Трейдинг Лимитед» (г. Никосия, Кипр ), что также обеспечивает покупателю превышения 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Справка УНИАН. ООО «Аграрная фирма «Тысменица» занимается племенным мясным скотоводством, племенным свиноводством и производством говядины, выращиванием зерновых и зернофуражных культур и кормопроизводством.

СП «Айдар-Ан-Мясо» производит колбасные изделия, субпродукты, мясные продукты.