Скачки цен на овощи продолжатся

Резкие колебания цен на овощи продолжатся в случае отсутствия государственной стратегии развития отрасли, говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), текстом которого располагает УНИАН.

Как отмечается в сообщении со ссылкой на оперативные данные ценового мониторинга Министерства аграрной политики, а также информацию, поступающую с крупных овощных баз больших городов, после стремительного роста цен в январе-феврале и незначительной последующей коррекции стоимость наиболее потребляемых овощей, так называемой «борщевой» группы на основных оптовых рынках страны вот уже месяц остается практически неизменной. На данный момент средние оптовые цены на белокочанную капусту находятся на уровне 3,95 грн./кг, на морковь – 4,15 грн./кг, свеклу – 4,00 грн./кг, репчатый лук – 6,00 грн./кг. Помидоры и огурцы, которые в данный период являются преимущественно импортными, зафиксировались в диапазоне 16-18 грн./кг и 18-20 грн./кг соответственно.

«Не стоит ожидать снижения стоимости овощей до нового урожая, ведь производители, а это в основном фермерские и личные подсобные хозяйства, хотят окупить дополнительные расходы и потери при хранении прошлогодних запасов», - отмечает эксперт аграрных рынков УКАБ Роман СЛАСТЁН. «Даже в случае довольно хорошего урожая проблема недостаточного объема удовлетворительных хранилищ и слаборазвитости региональных оптовых рынков сохранит высокую сезонность стоимости овощей. В решении этого вопроса более активную роль должно занять государство, разработав эффективную программу поддержки украинских овощеводов, которых в последние годы частично вытесняют зарубежные производители», - добавил эксперт. Пока же, как отмечают в УКАБ, государство лишь ограничивает возможности развития отрасли, в частности нерациональным регулированием севооборота.

Напомним, что основной причиной колоссального роста цен в январе, по мнению многих экспертов, были затяжные январские морозы и недостаточное количество овощехранилищ. По данным УКАБ, значительный рост цен также связан с падением объемов производства овощей борщевой группы в 2009 году на 10% по сравнению с 2008 годом. В результате по сравнению с апрелем 2009 года цены на капусту выросли почти в 4 раза, морковь - 2,6 раза, картофель – 1,5 раза.