Аграрии Крыма в I квартале сократили реализацию продукции на 0,4%

В Автономной Республике Крым общий объем реализации продукции сельскохозяйственными предприятиями в январе-марте т.г., в сравнении с январем-мартом 2009 г., сократился на 0,4%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе, объем реализации продукции растениеводства сократился на 31,2%, продукции животноводства – увеличился на 13,2%.

В частности, объем реализации масличных культур вырос на 31,2% - до 3,7 тыс. тонн, свиней в живом весе – на 12,8% - до 2,2 тыс. тонн, птицы – на 8,7% - до 21,8 тыс. тонн, яиц – на 12,5% - до 81,3 млн. штук. Вместе с тем, реализация крупного рогатого скота сократилась на 27,3% и составила 2,4 тыс. тонн, молока - на 10,6% - до 6 тыс. тонн.

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации в январе-марте т.г., в сравнении с январем-мартом 2009 г., возросли на 12,9%, в том числе, на продукцию растениеводства – на 33,2%, на продукцию животноводства - на 8,5%.

Как сообщал УНИАН, в Крыму общий объем реализации продукции сельскохозяйственными предприятиями в январе-феврале 2010 г., в сравнении с январем-февралем 2009 г., сократился на 0,3% при росте цен на 16,7%.