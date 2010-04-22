Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 21.04.10)

Обзор за неделю 12-18 апреля

Пшеница

Торги по пшенице в последние сессии проходили весьма волатильно на фоне различных новостей из США и Еврозоны. В настоящий момент котировки майского фьючерса на пшеницу находятся в районе отметки $4,8 ($176,47 за тонну). На этой неделе цены на агрокультуры реагировали преимущественно на те же факторы, что и другие финансовые рынки. В частности, снижались котировки на новостях об иске к американскому банку Goldman Sacks, и росли на фоне позитивной корпоративной статистики по американским компаниям. В итоге с начала апреля цены на пшеницу даже движутся в восходящем тренде, но подобная динамика по-прежнему представляется весьма уязвимой.

Кукуруза.

Волатильные торги также наблюдались и по кукурузе, при этом динамика по-прежнему неоднозначная. В настоящий момент бушель этого зерна на Чикагской бирже стоит около $3,56 ($140,16 за тонну). Новых идей на рынке пока нет, ситуацию определяет общая конъюнктура на финансовых площадках. Давление оказывают котировки доллара, который продолжает планомерно укрепляться против основных конкурентов. В итоге мы сохраняем среднесрочный прогноз дальнейшего снижения цен на кукурузу.

Свинина.

Продолжает расти в цене свинина. После экспирации апрельского фьючерса, цены на мясо подскочили до отметки $0,86 за фунт ($1892 за тонну) – максимальная цена за последние 14 лет. Столь бурный рост обусловлен высоким спросом и одновременным сокращением поголовья свиней у фермеров, что создаёт угрозу дефицита для мясопереработчиков. Последние уже почти на 5% снизили объемы переработки по сравнению с прошлым годом. В итоге потенциал роста цен по-прежнему сохраняется.

Обзор "УНИАН-Экономике" предоставила ФК "Калита-Финанс"