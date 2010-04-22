Минприроды намерено запретить лов рыбы в Киевском водохранилище

Министерство охраны природной окружающей среды намерено ввести мораторий на промышленный лов рыбы в Киевском водохранилище до выяснения объемов вреда, нанесенного рыбным ресурсам водоема резким снижением уровня воды в марте.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил старший государственный инспектор Украины по охране окружающей природной среды Анатолий ГАГЕНКО.

По его словам, документом также предлагается отозвать ранее выделенные квоты на промышленный лов рыбы в 2010 году.

Запрет будет действовать до выяснения Институтом рыбного хозяйства реального объема рыбных ресурсов в водохранилище. А.ГАГЕНКО прогнозирует, что на проведение такой работы институту потребуется около трех месяцев.

«Речь может идти вообще о принятии на уровне Кабинета министров решения о запрете любого вылова рыбы на определенный период, пока ученые Института рыбного хозяйства не определятся с запасами, которые остались в Киевском водохранилище», - сказал А.ГАГЕНКО.

Как сообщил в ходе пресс- конференции заведующий отделом Института зоологии им. Шмальгаузена, доктор биологических наук Сергей МЕЖЕРИН, по предварительным оценкам, ущерб, нанесенный рыбным ресурсам Киевского водохранилища, оценивается в сумму около 800 млн. грн.

Ученый также отметил, что ранее за один сезон в водоеме промышленная добыча рыбы достигала 500-1000 тонн.

12 марта в СМИ появились многочисленные сообщения о массовой гибели рыбы, вызванной спуском воды с водохранилища. По данным некоторых из них в водохранилище погибло до 50% живых ресурсов. По информации СМИ, ОАО «Укргидроэнерго» осуществило этот спуск в соответствии с решением Межведомственной комиссии при Госводхозе Украины для предупреждения опасных последствий весеннего половодья. В результате таких действий уровень воды в Киевском водохранилище упал настолько, что лед во многих местах лег на дно и придавил своим весом рыбу, собравшуюся на мелководье. Одной из возможных причин решения о спуске воды средства массовой информации называют опасение в связи с возможностью затопления домов в Конча-Заспе, районе, который может одним из первых пострадать в результате возможного весеннего паводка.