В Тернопольской обл. производство в молокоперерабатывающей отрасли выросло

В Тернопольской области в 1-м квартале объемы производства в молокоперерабатывающей отрасли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 16,8%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, при этом молока в 1-м квартале выработано 7 тыс. т, что на 1,3% меньше, чем в январе-марте 2009 года.

А. МАЙКА отметил, что темпы спада производства молока существенно уменьшились благодаря повышению закупочной цены на него и прекращению вывоза молока в соседние области.

Сыров жирных произведено 1,15 тыс. т, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, два предприятия Борщовского района произвели 75% общего объема сыров, увеличив объемы производства на 18%, Кременецкий район произвел 420 т (+38%), Чертковский – 180 т (+35%). «С начала года был дефицит сыров на российском рынке, и местные производители сумели наладить поставки за пределы Украины», – объяснил рост объемов производства сыров А. МАЙКА.

В целом твердые сыры в области производят 5 предприятий.

Производство мороженого в 1-м квартале т.г. уменьшилось на 30% - до 350 т. «Зимой мороженое выпускают лишь крупнофасованное – для баров. Очевидно, в этом году было меньше заказов», – объяснил спад производства мороженого А. МАЙКА.

Мороженое в области производит одно предприятие.

Всего в молокоперерабатывающей отрасли области в 1-м квартале работало 7 предприятий, оказывающих существенное влияние на показатели отрасли.