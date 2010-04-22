В Николаевской обл. производство агропродукции выросло

Объем производства продукции сельского хозяйства в Николаевской области за январь – март т.г., по сравнению с январем – мартом 2009 года, увеличился на 4,1%, в том числе в аграрных предприятиях – на 9,2%, в хозяйствах населения – на 2,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Объем реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями уменьшился на 25,4%, в том числе, продукции растениеводства – на 31,7%, а животноводства – увеличился на 5,8%. Средние цены продажи возросли на 35,2%, в том числе, на продукцию растениеводства – на 37,5%, животноводства – на 27,9%.

На 1 апреля 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях и на предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых и масличных культур, было в наличии 571,9 тыс. тонн зерна (на 9,9% меньше чем на 1 апреля 2009 года), в том числе, 249,4 тыс. тонн пшеницы (на 25% меньше), 181 тыс. тонн ячменя (в 1,8 раза больше), 10 тыс. тонн ржи (в 3,5 раза больше), 121,6 тыс. тонн кукурузы (на 30,9% меньше).

Запасы семян подсолнечника на указанную дату составили 179,5 тыс. тонн (на 6,1% меньше, чем на 1 апреля прошлого года), из них непосредственно в аграрных предприятиях было в наличии 59,1 тыс. тонн (на 27% меньше), а в предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение – 120,4 тыс. тонн (на 9,2% больше).