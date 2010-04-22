В Николаевской обл. производство пищевых продуктов выросло

Производство пищевых продуктов и напитков в Николаевской области в марте по сравнению с февралем 2010 года возросло на 5%.

Об этом УНИАН сообщили в отделе статистики промышленности Главного управления статистики в Николаевской области.

В 1-м квартале 2010 года по сравнению с 1-м кварталом 2009 года в производстве пищевых продуктов и напитков получен прирост на 3,9%. Значительное наращивание выпуска продукции отмечено у производителей минеральных вод и других безалкогольных напитков – в 4,5 раза.

В то же время в 1-м квартале текущего года по сравнению с 1-м кварталом 2009 года производство масла и животных жиров уменьшилось на 4,2%, производство молочных продуктов и мороженого – на 4,7%, переработка и консервированиа овощей и фруктов – на 5,8%, производство продукции мукомольно-крупяной промышленности – на 12,6%, производство виноградных вин – на 14,7%, производство мяса и мясных продуктов снизилось на 25,7%.