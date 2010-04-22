"Агромаш" получил 299 тыс. грн. убытка

Калиновский "Агромаш" завершил 2009 год с убытком в 299 тыс. грн. против 133 тыс. грн. прибыли в 2008 году.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2009 году сократился на 29,14%, или на 1,996 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, - до 4,854 млн. грн., валовой доход сократился на 29,76%, или на 2,378 млн. грн., - до 5,613 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Калиновский "Агромаш" в 2008 году увеличил прибыль на 128 тыс. грн., по сравнению с 2007 годом – до 133 тыс. грн. Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2008 году увеличился на 11,42%, или на 0,702 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 6,850 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Калиновское районное предприятие "Агромаш" (Винницкая обл.) специализируется на ремонте узлов и агрегатов тракторов типа Т-150, переоборудовании тракторов Т-150 на двигатель ЯМЗ -236, изготовлении газопроводных труб.

Контрольным пакетом акций предприятия владеет физический лицо, которому принадлежит 52,8% акций.