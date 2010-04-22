В Тернопольской обл. производство водки уменьшилось

В Тернопольской области в 1-м квартале т.г. объемы производства водки сравнительно с аналогичным периодом 2009 г. уменьшились на 40%. Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в целом в области было произведено 40 тыс. дал водочных изделий.

Спад производства он объяснил ростом акцизов, а, следовательно, уменьшением спроса в связи с ростом цены на водку и высокой конкуренцией на рынке.

Водку в области производит одно предприятие.

Объемы производства пива в 1-м квартале т.г. в области, по данным А.МАЙКИ, увеличились на 4,8% - до 277 тыс. дал. Так, ОАО “Опилля”, которое сосредоточилось сугубо на местном рынке, снизило объемы производства на 40% - до 12 тыс. дал, при этом ЗАО “Пивовар” за счет расширения ассортимента, сети сбыта и завоевания внешних рынков сбыта увеличило объемы на 8% - до 265 тыс. дал.