Нежинский завод сельхозмашиностроения сократил убыток

ОАО "Нежинский завод сельскохозяйственного машиностроения" (г. Нежин, Черниговская обл.) в январе-марте т.г. сократило чистый убыток на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 0,556 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в первом квартале т.г. завод увеличил чистый доход на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 8,685 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 33,1% – до 9,710 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Нежинский завод сельскохозяйственного машиностроения" (г. Нежин, Черниговская обл.) разрабатывает и изготавливает комплексы оборудования и средства малой механизации для сельского хозяйства, запчасти для сельхозмашин и автомобилей, а также другие товары народного потребления.

99,996% акций ОАО "Нежинский завод сельскохозяйственного машиностроения" принадлежат государству и находятся в управлении Фонда госимущества Украины.

2009 год Нежинский завод сельхозмашиностроения завершил с чистой прибылью 115 тыс. грн., тогда как в 2008 году чистый убыток предприятия составил 7,42 млн. грн.