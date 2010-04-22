Барский машзавод сократил прибыль

ОАО "Барский машиностроительный завод" в 2009 году сократило чистую прибыль на 57%, или на 1,026 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 0,744 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению, в 2009 году чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) сократился на 7,12%, или на 4,096 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 53,412 млн. грн.

Валовой доход также сократился на 7,29%, или на 4,803 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 61,112 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, "Барский машиностроительный завод" в 2008 году увеличил чистую прибыль на 44%, или на 0,550 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 1,8 млн. грн. Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг увеличился на 40,62%, или на 16,613 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 57,508 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Барский машиностроительный завод" расположен в г. Бар Винницкой области. Завод был создан в 1932 году на базе учебно-производственных мастерских техникума механизации сельского хозяйства. Предприятие ОАО "Барский машиностроительный завод" выпускает оборудование для ликероводочной, винодельной, пивобезалкогольной, масложировой, крахмалопаточной, консервной, кондитерской, хлебопекарской промышленности.

32,08% акций завода владеют ООО "Альтаир" (Винницкая обл.) и 20,89% - физлицо.