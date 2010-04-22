Аграрии Луганской обл. завершили сев ранних зерновых

Аграрии Луганской области завершили весенний сев ранних зерновых и зернобобовых культур.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития областной госадминистрации.

По данным управления, на 20 апреля засеяно 101 тыс. га, что соответствует прогнозным показателям. Наибольшие площади ранних яровых зерновых засеяны сельхозпредприятиями Сватовского, Старобельского, Троицкого и Белокуракинского районов.

В настоящее время аграрии Краснодонского, Кременского и Славяносербского районов уже приступили к севу других сельскохозяйственных культур. Так, подсолнечником в этих районах засеяны первые 2 тыс. га запланированных площадей. Всего на полях Луганской области планируется посеять порядка 340 тыс. гектаров подсолнечника. Посевные работы на Луганщине продолжаются. В мае предполагается провести сев более поздних сельхозкультур.