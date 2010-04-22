Производители прогнозируют стабильность цен на сахар в летний период при стабильных поставках сахара-сырца. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава Наблюдательного совета компании "Сахарный союз "Укррос" Сергей ФЕДОРЕНКО.

«Мнение основных участников рынка таково, что если будет выполнена поставка 260 тыс. тонн сахара сырца по квоте Всемирной торговой организации, плюс будут реализованы те запасы, которые хранятся в хозяйствах и на сахарных заводах, - то страна будет обеспечена сахаром в тех объемах, которые абсолютно достаточны, и никакого ажиотажа и роста цен не будет», - сказал С.ФЕДОРЕНКО.

Он отметил, что сегодня оптовая цена на сахар составляет 6,8-7 грн., и «я думаю, такая цена при стабильных поставках сахара сырца будет сохранена».