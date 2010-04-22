В Кировоградской обл. реализация сельхозпродукции выросла

В январе-марте текущего года общий объем реализации сельскохозяйственной продукции в Кировоградской области увеличился на 8,6%. При этом за счет увеличения реализации продуктов растениеводства на 5,5%, животноводства – на 38%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Доля растительной продукции в общей стоимости реализованного товара составила 87,6%, животноводства – 12,4% (в январе-марте 2009 года соответственно 90,2% та 9,8%).

За отчетный период от всех категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей поступило на перерабатывающие предприятия 3,3 тыс. тонн живого веса скота и птицы (на 1,7% меньше по сравнению с 1-м кварталом 2009 года) и 3,8 тыс. тонн молока и молочных продуктов (на 1,6% больше).

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями в январе-марте т.г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 40,7%, в том числе, на продукцию растениеводства – в 42,6%, на продукцию животноводства – на 29,6%.