Сахар нужно изъять из режима свободной торговли с Беларусью

Производители сахара выступают за изъятие его из режима свободной торговли с Беларусью.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава наблюдательного совета компании "Сахарный союз "Укррос" Сергей ФЕДОРЕНКО.

Он отметил, что согласно соглашению о свободной торговле, сахар, ввозимый в Украину, должен быть исключительно из свеклы, «а сегодня есть подозрения, что поставка идет сахара, который произведен из сахара-сырца, так как белорусские заводы активно его перерабатывают».

«Единодушное мнение – необходимо как можно быстрее исключить сахар из режима свободной торговли между Украиной и Беларусью. И если в будущем возникнет дефицит этого продукта, то его замещать только путем импорта сырья и загрузки наших заводов сырцом», - добавил он.