В Черкасской области вылов рыбы сократился

Рыбохозяйственные предприятия Черкасской области в январе-марте т.г. выловили 223 тонн рыбы, что на 54% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. в том числе предприятия и хозяйства "Укррыбхоза" - 100 тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Наибольший вылов рыбы осуществлялся рыбохозяйственными предприятиями города Черкассы (79% от общего объема) и Черкасского района (9%).