Руководство Житомирской обл. инициирует новую доктрину продбезопасности

Руководство Житомирской области инициирует разработку и принятие парламентом новой доктрины государственной национальной продбезопасности и развития АПК.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Житомирской облгосадминистрации.

По словам председателя Житомирской ОГА Сергея РЫЖУКА, указанная доктрина предполагает проведение ряда мероприятияй и должна базироваться, в частности, на принятии закона о консервации земель, предусматривающего возврат в госсобственность малопродуктивных и низкопродуктивных земель.

С.РЫЖУК также сообщил о своем намерении убедить руководство страны в том, что мелкотоварное сельскохозяйственное производство для житомирского Полесья является более конурентноспособным и выгодным, чем крупнотоварное в центре сельскохозяйственной лесостепной зоны. Он также подчеркнул, что в регионе необходимо развивать органическое земледелие, отметив, что это вопрос «не одного дня».