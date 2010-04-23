В Тернопольской обл. производство кондитерских изделий уменьшилось

В Тернопольской области в І квартале объемы производства кондитерских изделий уменьшились на 15%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 830 т.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, объемы производства печенья и вафель уменьшились на 10% - до 767 т, в том числе, пряников было произведено 282 т, что на 24% меньше, чем в январе-марте 2009 года.

Шоколадных изделий было произведено 12 т (-25%), конфет, мармелада и зефира – 47 т (-30%).

Спад объемов производства в кондитерской отрасли А.МАЙКА объяснил уменьшением спроса после подорожания сахара и роста цен на сладости.