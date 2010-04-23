В Тернопольской обл. производство кисломолочных продуктов снизилось

В Тернопольской области в І квартале текущего года объемы производства кисломолочных продуктов увеличились на 40%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 2,79 тыс. тонн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в целом сметаны, йогуртов и кефира было выработано 2,79 тыс. т.

Рост объемов производства кисломолочной продукции А. Майка объяснил повышениям спроса.

Производство кисломолочных сыров, по данным А.МАЙКИ, в первом квартале увеличилось на 68 т (36%) - до 258 т. «Вырос спрос на внутреннем рынке, кроме того, начали меньше вывозить молока в другие области, соответственно, в области заработала перерабатывающая отрасль», – объяснил рост показателей А.МАЙКА.

По его данным, свыше 90% общего объема продукции произвел Тернопольский молокозавод, который увеличил производство сыра в 2 раза.