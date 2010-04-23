В Тернопольской обл. производство безалкогольных напитков выросло
13:20, 23 апреля 2010Агро
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В І квартале на 7,4%
В Тернопольской области в І квартале текущего года объемы производства безалкогольных напитков увеличились на 7,4%.
Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, объемы производства негазированной минеральной воды уменьшились на 15% - до 146 тыс. дал, газированной – увеличились на 18% - до 230 тыс. дал. Снижение объемов производства негазированных минеральных вод А.МАЙКА объяснил отсутствием спроса и высокой конкуренцией.
Вместе с тем, производство сладких вод и разливного кваса в первом квартале выросло на 33% - до 74 тыс. дал.
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