Декларирование цен на сахар отменят

Министерство аграрной политики Украины инициирует отмену декларирования оптово-отпускных цен на сахар. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте министерства.

В пояснительной записке в проекту говорится, что анализ динамики цен на сахар свидетельствует об отсутствии позитивного влияния декларирования на ценовую динамику. Кроме того, порядок декларирования изменения оптово-отпускных цен, который действует на сегодня, сложный, длительный и требует предоставления неоправданно широкого пакета документов, что создает препятствия для поступления сахара на рынок.

Отмена декларирования будет способствовать беспрепятственному поступлению сахара на рынок и стабилизации цен на него, отмечают в МинАП.

Напомним, национальная ассоциация «Укрцукор» ранее выступала за отмену декларирования изменения оптово-отпускных цен на сахар для увеличения предложения продукта на рынке и снижения цен на него.