Аграрии Черниговщины засеяли почти половину площадей

Аграрии Черниговской области уже посеяли почти половину площадей, запланированных под нынешнюю весенне-посевную кампанию. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации.

Всего яровыми культурами засеяно свыше 300 тысяч га полей или 46% к прогнозу. Практически завершен сев ранних зерновых и зернобобовых культур – яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха. Активно ведется сев ярового рапса и сахарной свеклы. Начат сев кукурузы на зерно и гречихи.

Аграрии в этом году вышли в поле почти на три недели позже, чем в прошлом – в первой декаде апреля, поэтому плотный график сева наверстывается высокими темпами работ.

За рабочий день в регионе сельхозпроизводители сеют от 15 до 20 тысяч гектаров, что значительно выше традиционных суточных объемов.

Наиболее активно посевная кампания ведется в Варвинском, Коропском и Менском районах, где яровыми культурами засеяно от 40% до свыше 50% прогнозируемых площадей. Вообще, результаты сева выше середнеобластных показывают аграрии 13 из 22 районов области.