«Эрлан» начал выпуск воды "Биола"

ЗАО «Эрлан», один из крупнейших производителей минеральных вод, начал производство газированной и негазированной воды «Биола». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Продукт разливается на производственной площадке в Киеве в ПЭТ-тару объемом 0,5 л, 1 л и 2 л.

«На протяжении последних лет мы наблюдали стремительное развитие сегмента воды, потребление которой с 2004 по 2007 гг удвоилось, что, соответственно, составило динамику роста более чем 45%. К концу 2008 года каждый украинец выпивал 41 л минеральной воды (в т.ч. HOD) в год, в 2009 u. – 37,9 л. Но, не смотря на общее сокращение потребления (с 2008 года) и сокращение объема рынка, доля вод в общей структуре безалкогольных напитков увеличивалась, и за 2009 г. она выросла на 2%», - отметил начальник отдела маркетинга ЗАО «Эрлан» Федор СЕЛИВАНОВ.

Отмечается, что объемы производства воды «Биола» будут зависеть от объемов реализации, но предварительно планируется продавать не менее 1,5 млн. дал в год. Отмечается, что производственные мощности киевской площадки позволяют выпускать до 30 млн. л воды и напитков ежемесячно.

Справка УНИАН. ЗАО «Эрлан» - один из крупнейших производителей минеральных и столовых вод в Украине. Производственные мощности по розливу воды и напитков (6 линий розлива в ПЭТ бутылку) составляют 487,2 млн. л в год.

Портфель торговых марок ЗАО «Эрлан» состоит из двух соковых брендов «Соки Биола» и «Соки Літо», природных минеральных вод «Знаменовская», «Калипсо», «Биола» и «Два Океана», холодного чая «Біола Ice Tea», сладких газированных напитков «Биола» и «Бріз».