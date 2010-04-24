Завтра в Украине кратковременные дожди и грозы

Завтра в Украине существенных осадков не ожидается, лишь в Карпатах, а ночью на севере Левобережья, в центральных, днем в восточных и южных областях небольшие кратковременные дожди, грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью в западных и северных областях 1-6° тепла, кроме Закарпатья, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; на остальной территории 4-9° тепла; днем 10-15°, в южной, восточной части и на Закарпатье 17-22° тепла; в Карпатах ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киевской области в воскресенье существенных осадков не ожидается. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 10-15° тепла. В Киеве ночью 3-5° тепла, на почве заморозки 0-2°, днем 12-14° тепла.