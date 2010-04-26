Винничина завершила сев ранних зерновых

Засеяно почти 219 тыс. га

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области завершили сев ранних зерновых культур. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ. По его словам, ранние зерновые культуры посеяны на площади 218,824 тыс. га, из них 26,269 тыс. га засеяны пшеницей, 180,939 тыс. га - ячменем, 7,674 тыс. га - овсом, 14,877 тыс. га - горохом. Яровыми культурами засеяно 549,2 тыс. га площадей, что составляет 56% от запланированных (988,777 тыс. га). Аграрии области также засеяли 12,064 тыс. га яровым рапсом, 80,938 тыс. га - подсолнечником, 38,874 тыс. га – кукурузой, 71,566 тыс. га - сахарной свеклой, 0,932 тыс. га - соей. Посевная идет во всех 27 районах области. На территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.

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