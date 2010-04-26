Эксперты: новый налог на воду серьезно ударит по здоровью нации

Порядка 4 миллионов украинцев не смогут покупать питьевую бутылированную воду, а от употребления газированной воды будут вынуждены отказаться более 5 миллионов человек. Это произойдет, если правительство не пересмотрит свои намерения наполнять доходную часть бюджета за счет производителей воды. Такое мнение высказали эксперты на пресс-конференции в понедельник.

Стремясь пополнить государственную казну, правительство планирует радикально увеличить налог на один из базовых ресурсов – питьевую воду. Согласно проекту закона, подготовленного Кабмином, стоимость воды, используемой компаниями при производстве, увеличится в 15 раз. Например, производители питьевой воды вместо нынешних 5,04 грн за 1 метр кубический будут платить 75,6 грн. В результате, стоимость воды «на полке» подорожает минимум вдвое.

«Повышение налога позволит привлечь в бюджет дополнительно максимум 30 млн. гривен, - подчеркивает Игорь Пастух, Президент ассоциации производителей бутылированной воды . – Неужели здоровье целой нации правительство оценивает в такую ничтожную сумму?»

«Сложно себе представить, чтобы, например, в России мог возникнуть такой законопроект. У них налог на воду в 52 раза меньше, чем действующий сейчас у нас, и его ставка остается неизменной на протяжении уже многих лет. Поэтому российские потребители имеют возможность покупать воду по приемлемой цене, –считает Руслан Стельмах, член правления Украинской ассоциации потребителей. – Если же вступит в силу повышение – плата за воду в Украине будет в разы выше, чем в любой Европейской стране. И это при том, что зарплаты и уровень жизни в целом там не сравним с украинским».

Участники пресс-конференции предупреждают, что необдуманные решения властей могут лишить много миллионов людей возможности покупать товар самой первой необходимости. Ведь недопустимо даже рассматривать вопрос о стоимости питьевой воды вместе с налогами на сигареты, бензин или алкоголь. Вода из-под крана в силу разных причин является очень нежелательной для повседневного потребления. Сокращение потребления очищенной воды очень негативно отразится на общем уровне состояния здоровья наших граждан.

Наиболее ощутимо повышение, считают эксперты, ударит по самым незащищенным слоям общества – молодым матерям, пенсионерам, инвалидам, жителям небольших городов, где зарплаты традиционно невысоки. А ведь именно для них высокое качество питьевой воды является не просто атрибутом комфорта, а жизненной необходимостью, отмечают эксперты.