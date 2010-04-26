В проекте бюджета на АПК заложено свыше 3 млрд. грн.

Кабинет министров Украины предлагает в этом году направить более 3 млрд. грн. из Стабилизационного фонда на кредитование и финансирование агропромышленного комплекса.

Об этом говорится в проекте закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (№6000 от 23 апреля т.г.), опубликованном на сайте Верховной Рады.

Документом предлагается направить 3 млрд. 33,07 млн. грн. из Стабилизационного фонда на удешевление кредитов, финансирование инвестиционных проектов, общегосударственных и государственных целевых программ в агропромышленном комплексе, а также на решение вопросов материально-технического обеспечения бюджетных учреждений АПК.

Кабинет Министров Украины также предлагает предусмотреть в государственном бюджете на 2010 год 1 млрд. 214 млн. грн. на развитие жилищно-коммунального хозяйства страны.

Об этом сказано в законопроекте №6000 «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», переданном правительством в Верховную Раду 23 апреля т.г. Текст законопроекта размещен на сайте правительства.

Согласно пояснительной записке к документу, за счет Стабилизационного фонда предусматривается направить 1,1 млрд. грн. на реализацию Общегосударственной программы реформирования и развития ЖКХ и Общегосударственной программы «Питьевая вода Украины».

Кроме того, в проекте бюджета предусмотрены расходы за счет Стабфонда, которые могут быть направлены на модернизацию жилых кварталов, прилегающих к спортивным сооружениям в рамках подготовки к Евро-2012, предусмотренную по направлению «осуществления инвестиций в инфраструктурные объекты, объекты социально-культурной сферы, капитальные расходы бюджетных учреждений и другие первоочередные общегосударственные меры – 1,2 млрд. грн.».

При этом за счет общего фонда госбюджета 4,5 млн. грн. планируется направить на субвенцию местному бюджету Славутича для проведения мероприятий по предупреждениям авариям и техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве города; 0,450 млн. грн. – на награждение победителей всеукраинского конкурса «Населенный пункт лучшего благоустройства и поддержки общественного порядка» за 2009 год; 9 млн. грн. – на ликвидацию последствий подтопления территорий в городах и селах Украины (погашение кредиторской задолженности предыдущих лет).

Кроме того, возможно привлечение дополнительного ресурса за счет займов под государственные гарантии на выполнение Общегосударственной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства и Государственной программы развития городского электротранспорта.

Отметим, в 2009 году на поддержку и развитие отрасли ЖКХ из госбюджета было направлено 317,1 млн. грн.