В Тернопольской обл. завершен сев ранних зерновых

В Тернопольской области завершен сев ранних зерновых.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, в целом зерновые посеяны на площади 90 тыс. га – 102% от прогноза.

В частности, пшеница посеяна на площади 29,2 тыс. га – 112% от плана, ячмень – на 48,9 тыс. га (99,2%), овес – на 4,6 тыс. га (94%).

Также М.ДЕРМАНСКАЯ сообщила, что горох в области посеян на площади 5,4 тыс. га, что составляет 92% от запланированных под эту культуру 5,911 тыс. га.

Кукуруза посеяна на площади 18 тыс. га (44% от запланированных 41,216 тыс. га).

Почти завершен сев сахарной свеклы. В частности, уже посеяно 46 тыс. га этой культуры – 107% от запланированных 43,19 тыс. га.