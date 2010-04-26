В Кировоградской обл. завершен сев ранних зерновых

Аграрии Кировоградской области завершили сев ранних яровых зерновых культур на площади 261 тыс. га, что составляет 93% от запланированного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на аппаратном совещании у губернатора сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития областной администрации Иван ВЛАДОВ.

Также в области закончен сев сахарной свеклы на площади 16,6 тыс. га, что на 9% (5 тыс. га) больше запланированного. Как отметил И.ВЛАДОВ, полученного урожая хватит для полного обеспечения сырьем сахарных заводов Кировоградской области.

По состоянию на 25 апреля, кукуруза в области посеяна на площади 12,6 тыс. га (6%), подсолнечник – на 77,8 тыс. га (23%), соя – на 2,5 тыс. га (3%), просо – на 0,2 тыс. га (3%).