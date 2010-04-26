Проект бюджета: 13 млн. грн. на компенсацию процентов по кредитам
15:02, 26 апреля 2010Агро
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Для с/х машиностроения
Кабинет Министров Украины предлагает предусмотреть в государственном бюджете на 2010 год 12 млн. 950,8 тыс. грн. на компенсацию процентов по кредитам, привлеченным предприятиями машиностроения для агропромышленного комплекса на техническое переоснащение.
Об этом сказано в проекте закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (№6000 от 23 апреля т.г.), текст которого размещен на сайте Верховной Рады.
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