Проект бюджета: 13 млн. грн. на компенсацию процентов по кредитам

Кабинет Министров Украины предлагает предусмотреть в государственном бюджете на 2010 год 12 млн. 950,8 тыс. грн. на компенсацию процентов по кредитам, привлеченным предприятиями машиностроения для агропромышленного комплекса на техническое переоснащение.

Об этом сказано в проекте закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (№6000 от 23 апреля т.г.), текст которого размещен на сайте Верховной Рады.