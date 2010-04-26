Проект бюджета: 55,7 млн. грн. на финансовый лизинг

Кабинет министров Украины запланировал в Государственном бюджете на 2010 год 55,7 млн. грн. на операции финансового лизинга отечественной сельскохозяйственной техники.

Об этом сказано в законопроекте «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (№6000 от 23 апреля т.г.), размещенном на сайте Верховной Рады.

Также в проекте Госбюджета запланировано возвращение кредитов в части возмещения стоимости сельскохозяйственной техники, переданной субъектам ведения хозяйства на условиях финансового лизинга, на сумму 141,7 млн. грн. на.

Кроме того, запланировано возвращение средств, которые поступят в счет погашения задолженности по кредитами, привлеченным государством или под государственные гарантии и предоставленным для закупки сельскохозяйственной техники иностранного производства, переданной сельхозтоваропроизводителям и другим субъектам ведения хозяйства, в сумме 12 млн. грн.