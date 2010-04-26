«Снэк Экспорт» начал производство продуктов СТМ «Премія»

Компания «Снэк Экспорт», один из крупных производителей снеков, начала сотрудничество с группой компаний Fozzy Group для производства продуктов СТМ «Премія». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании. Сообщается, что в рамках сотрудничество будет запущено 26 позиций в категориях рыбных снеков и пшеничных сухариков. В продаже новая продукция появится в конце апреля.

Отмечается, что на сегодня компания «Снэк Экспорт» является партнером 11 торговых сетей по направлению Private Label и производит всего 137 позиций.

Справка УНИАН. «Снэк Экспорт» - один из крупнейших производителей снековой продукции. Входит в Корпорацию S.I.GROUP. Производит продукцию ТМ «Козацька розвага», «Флинт», «Мачо», «Морские», «FanNut», «Red Pistachio», «FITTO», «SEMKI», «KartoFan».

Корпорации S.I.GROUP - крупнейшее национальное объединение торгово-производственных предприятий, которые осуществляют свою деятельность на рынке Украины и в странах Восточной Европы в различных направлениях бизнеса: производство снэков, товаров народного потребления и целлюлозно-бумажной продукции.