В Житомирской области посеяны однолетние травы

В Житомирской области для обеспечения животноводства кормами посеяно однолетние травы на 63% планируемых площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что в целом кормами в регионе засеяли 9,3 тыс. га.

Кроме этого, во всех районах Житомирской области власти провели семинары по вопросам фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур.

Руковдство АПК региона также разработало для аграриев рабочие планы по заготовке кормов, уходу за посевами и переводу скота на летне - лагерное содержание( в садах, на пастбищах - УНИАН).

Помочь аграриям с техникой для проведения посевной предложил также Житомирский филиал НАК " Украгролизинг".

Это предприятие предложило сельхозпредприятиям всех форм собственности края приобрести технику на условиях финансового лизинга с поквартальной уплатой лизинговых платежей.