Аграрии Житомирщины засеяли яровыми 43% площадей

Во всех категориях хозяйств Житомирской области по стостоянию на 22 апреля т. г. яровые культуры посеяны на площади в 181,4 тыс. га , что составляет 43% от прогноза.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что в том числе по сельхозпредприятиях яровыми засеяно 110,5 тыс. га или 38% прогнозируемых площадей.

Больше половины площадей ярового клина засеяно уже в хозяйствах Андрушевского, Ружинского, Новоград-Волынского, Радомышльского и Коростышевского районов.

В целом, семенами ранней групы зерновых уж засеяно в области 110,1 тыс. га или 73% от плана.

Сельхозпредприятия Ружинского, Житомирского и Коростышевского районов уже завершили сев ранних яровых на запланированных площадях.

Также в сельхозпредприятиях Житомирской области продолжается посев технических культур, которыми уже засеяно 14 тыс. га. В частности, яровой рапс посеян на 3,7 тыс. га (142% от плана), сахарный буряк - на 7,65 тыс. га (76%), подсолнечник - на 2,2 тыс. га( 51%), льон-кудряш - на 0,3 тыс га( 20%).