«Хлибпром» завершил реконструкцию производства

«Концерн Хлибпром», один из крупных производителей хлебобулочных изделий, завершил реконструкцию хлебобулочного производства на предприятии "Ривнехлиб". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Реконструкция предусматривала построение нового склада хранения, автоматизацию процессов выпечки и установление новых дополнительных линий – поливки, посыпки и порезки хлеба. Благодаря переоснащению производства, удалось расширить ассортиментную линейку предприятия на 20% и увеличить количество упакованного и порезанного хлеба.

Как сообщил директор подразделения "Ривнехлиб" Сергей ГЕТЬМАНЧУК, в проект по реконструкции хлебобулочного производства было инвестировано свыше 700 тыс. грн.

Реконструкция хлебобулочного производства началась в начале 2010 года.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн «Хлибпром» – один из крупнейших национальных производителей хлеба в Украине, его доля на рынке хлеба составляет, приблизительно, 7-8%. Предприятия концерна расположены в пяти областях Украины, их суммарная мощность составляет 800 тонн в сутки.