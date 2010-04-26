МинАП предлагает изменить порядок испытаний и регистрации

Министерство аграрной политики Украины предлагает внести изменения в Порядок проведения государственных испытаний, государственной регистрации и перерегистрации, издания перечней пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине, утвержденный постановлением Кабинета Министров № 295 от 4 марта 1996 года.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте ведомства.

Согласно проекту, материалы заявителей и проект плана государственных испытаний препаратов будут также проходить экспертизу в Главной государственной инспекции защиты растений Минагрополитики.

Регистрационные документы подаются не только на санитарно-гигиеническую экспертизу в Министерство здравоохранения и экологическую экспертизу в Министерство охраны окружающей природной среды, но и на государственную экспертизу соответствия требованиям сертификатов качества в Главную государственную инспекцию защиты растений Минагрополитики.

В пояснительной записке отмечается, что целью внесения изменений является приведение постановления Кабмина в соответствие с требованиями ст. 12 Закона Украины «О защите растений» в части усовершенствования регуляторной среды в сфере госиспытаний и госрегистрации пестицидов и агрохимикатов и создания условий для недопущения использования неэффективных препаратов, которые могут составлять опасность для здоровья человека и окружающей среды.