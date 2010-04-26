Кабмин предлагает повысить в 3,2 раза земельный налог

Кабинет Министров Украины предлагает повысить ставки земельного налога в 3,2 раза в населенных пунктах, денежная оценка земель которых не проведена.

Это предусмотрено проектом закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (№6000 от 23 апреля т.г.), текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

При этом по сельскохозяйственным угодьям и землям населенных пунктов, денежная оценка которых проведена и уточнена по состоянию на 1 января 2010 года, применяются ставки земельного налога, установленные ст. 6 и ч.1 ст. 7 Закона «О плате за землю».

Согласно данному закону, ставки земельного налога с земель, денежная оценка которых проведена, устанавливаются в размере 1% от их денежной оценки.

Ставки земельного налога с 1 гектара сельскохозяйственных угодий устанавливаются в процентах от их денежной оценки в таких размерах: для пашни, сеножатей и пастбищ – 0,1, для многолетних насаждений – 0,03.