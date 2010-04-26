Акционеры "Калиновского Агрохима" изменили состав ревкомиссии

Акционеры открытого акционерного общества "Калиновский Агрохим" изменили состав ревизионной комиссии.

Об этом говорится в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

Сообщается, что в ходе общего собрания акционеров принято решение об освобождении от должности председателя ревизионной комиссии Натальи Олейник (владеет 0,1263% акций), вместо нее на должность председателя ревизионной комиссии сроком на 3 года назначена Марина Зиненко (акциями не владеет).

Также акционеры уволили членов ревизионной комиссии Александра Захарчука (0,1263%) и Евгения Бугеру (0,1263%). Вместо них членами ревизионной комиссии сроком на 3 года назначены Глеб Гринько (акциями не владеет) и Наталья Олейник (0,1263%).

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Калиновский Агрохим" (г. Винница)было образовано в процессе приватизации в 1997 г. Основное направление деятельности - выращивание сельскохозяйственных культур и обслуживание сельхозпредприятий.