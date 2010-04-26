Кабмин намерен выпустить облигации госзайма до 5 млрд. грн.

Кабинет Министров Украины намерен выпустить облигации государственного займа для кредитования Аграрного фонда.

Об этом говорится в проекте закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», опубликованном на сайте Верховной Рады.

Документом предусматривается предоставить право Кабмину выпустить облигации внутреннего государственного займа в сумме до 5 млрд. грн. с последующей передачей средств Аграрному фонду на условиях кредитования.