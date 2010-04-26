Кабмин намерен выпустить облигации госзайма до 5 млрд. грн.
18:00, 26 апреля 2010Агро
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Для кредитования Аграрного фонда
Кабинет Министров Украины намерен выпустить облигации государственного займа для кредитования Аграрного фонда.
Об этом говорится в проекте закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», опубликованном на сайте Верховной Рады.
Документом предусматривается предоставить право Кабмину выпустить облигации внутреннего государственного займа в сумме до 5 млрд. грн. с последующей передачей средств Аграрному фонду на условиях кредитования.
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