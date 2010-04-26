В Украине производство водки сократилось

В Украине в первом квартале 2010 года производство ликеро-водочной продукции сократилось на 10%, в том числе водки – на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 10 млн. дал ликеро-водочной продукции, в том числе около 8 млн. дал водки.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «Укрводка».

По данным ассоциации, в первом квартале т.г. экспортировано 1,7 млн. дал ликеро-водочной продукции, в частности, более 1 млн. дал водки. Экспорт ликеро-водочной продукции по сравнению с первым кварталом 2009 года увеличился на 7%, водки – на 13%.

«На объемах производства сказалась высокая налоговая нагрузка, падение платежеспособного спроса и наличие переходного остатка на складах предприятий оптово-розничной торговли. Дальнейшее состояние отрасли напрямую зависит от налоговой политики государства в сфере подакцизных товаров. В проекте бюджета на 2010 год предусмотрен очередной рост ставок акцизного сбора на 15,9% – до 39,4 грн. за 1 л 100% этилового спирта. Предприятия отрасли с пониманием относятся к стремлению правительства наполнить госбюджет. Вместе с тем, отрасль переживает тяжелые времена и еще не оправилась от прошлогоднего резкого повышения ставок акцизного сбора. Новое повышение ставки акциза может не дать положительного экономического эффекта в связи с дальнейшим падением объемов производства. Увеличивая базу налогообложения, необходимо тщательно проанализировать возможные последствия», – отметил директор ассоциации «Укрводка» Иван ЖОЛНЕР.