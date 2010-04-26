АПК Винницкой области получил 32,1 млн. грн. кредитов

Предприятия агропромышленного комплекса Винницкой области в январе-марте получили 32,1 млн. грн. кредитов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Винницкой ОГА.

Согласно сообщению, из общей суммы кредитов 24,7 млн. грн. предоставлено сельхозпроизводителям.

Задолженность по кредитам АПК по состоянию на апрель составила 312,1 млн. грн., в том числе, просрочена задолженность – 62,9 млн. грн., пролонгированная – 47,7 млн. грн.