АПК Винницкой области получил 32,1 млн. грн. кредитов
18:48, 26 апреля 2010Агро
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За 1-й квартал
Предприятия агропромышленного комплекса Винницкой области в январе-марте получили 32,1 млн. грн. кредитов.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Винницкой ОГА.
Согласно сообщению, из общей суммы кредитов 24,7 млн. грн. предоставлено сельхозпроизводителям.
Задолженность по кредитам АПК по состоянию на апрель составила 312,1 млн. грн., в том числе, просрочена задолженность – 62,9 млн. грн., пролонгированная – 47,7 млн. грн.
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